Лидера «Коррозии металла» хотят привлечь за пропаганду нацистской символики

Лидера и двух гитаристов группы «Коррозия металла» хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики, рассказала директор коллектива Мария Рунова в беседе с ТАСС .

«Полиция задержала Сергея Троицкого, двух его гитаристов и еще 40 человек из числа посетителей клуба. По последним данным, лидера группы „Коррозия металла“ полицейские хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацисткой символики», — пояснила она.

Статья 20.3 КоАП РФ, о которой идет речь, предполагает максимальное наказание в виде ареста на 15 суток с конфискацией предмета правонарушения. Рунова рассказала, что речь идет о символике на брендированной продукции группы «Коррозия металла», которая не была предназначена для продажи. На ней «изображены древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».

Ранее стало известно, что силовики задержали Троицкого и остальных музыкантов в ходе концерта в Нижнем Новгороде. Сначала их допрашивали в гримерке, а после увезли в отдел полиции.