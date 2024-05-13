Стрельба произошла на многолюдной вечеринке в США

Жертвами стрельбы на многолюдной вечеринке в американском городе Стоктон в штате Алабама стали три человека, пишет РИА Новости со ссылкой на местных правоохранителей.

Еще 15 человек получили ранения. Участие в уличных гуляниях приняли около тысячи человек. В какой-то момент произошла перепалка, и один из ее участников начал стрелять в людей.

«В общей сложности 18 человек пострадали в результате инцидента. К сожалению, трое из них скончались от полученных ранений», — рассказали в управлении шерифа.

Однако стражи правопорядка пока не имеют достаточного количества улик, чтобы начать преследование подозреваемых и задержания.