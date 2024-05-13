Забайкальские десантники сбили Украинскую «Бабу Ягу» в Часовом Яре

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Забайкальские десантники «Южной» группировки ВС РФ ликвидировали украинский гексакоптер «Баба Яга» в Часовом Яре, рассказали в Минобороны .

«В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный гексакоптер типа „Баба Яга“, который по воздуху приближался к нашим передовым позициям для нанесения удара», — рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что цель была поражена из стрелкового оружия — пулеметов ПКМ и «Печенег», а также из автоматов АК-12. Дрон был обезврежен.

Ранее губернатор Липецкой области рассказал, что средства ПВО подавили вражеские беспилотники на территории Становлянского округа. На территории электроподстанции произошло возгорание, которое начали ликвидировать спасатели.