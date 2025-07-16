Психолог Маклакова: только устойчивые семьи могут быть опорой государства

Счастливые семьи с прочными ценностями и ответственными родителями формируют устойчивое общество, тогда как отсутствие интереса к созданию семьи ведет к демографическому спаду и потере социальных ориентиров, сообщила РИАМО педагог-психолог, семейный психолог Наталья Маклакова.

«Семья — это ячейка общества. Из таких ячеек и строится общество. Она является опорой государства. Когда у государства есть семьи — именно счастливые семьи, зрелые, где люди умеют решать конфликты, справляться с трудностями, видеть общие цели, рожать и воспитывать детей достойными гражданами, — тогда и общество становится устойчивым. У семьи такие задачи: формировать традиции, обеспечивать преемственность», — подчеркнула Маклакова.

Она добавила, что, когда в семье присутствуют оба родителя, ребенок получает здоровую психику при условии, что родители действительно взрослые, зрелые люди, а не просто великовозрастные дети, которые кричат, ругаются и требуют каждый свое. Семья зрелых людей — это настоящая опора для государства.

«Проблема в наше время в том, что многие не хотят создавать семью. Я сама преподаю в школе предмет „Семьеведение“, и самое сложное — это мотивировать детей. Они видят, что происходит в их семьях: постоянные ссоры, конфликты. И не хотят повторять этот сценарий. Это действительно трудно», — ответила семейный психолог,

Маклакова уточнила, что, если семьи не создаются, не рождаются дети, в итоге это приведет к тому, что государство, как и многие другие, будет вынуждено приглашать иностранцев для компенсации демографических потерь.

«В будущем наши дети, став пенсионерами, могут остаться без поддержки молодого поколения просто потому, что это поколение не было рождено. Семья должна быть опорой для человека. И государство должно решать эту проблему. Должна быть пропаганда именно счастливой семьи. Недостаточно просто ввести предмет в школьную программу — его должен преподавать человек, реализованный в семейной жизни», — заявила специалист.

Она заключила, что это должен быть тот человек, который умеет строить отношения, кто может быть примером для детей, кто готов честно отвечать на их вопросы.