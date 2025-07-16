«Им брак не интересен»: как молодых россиян мотивировать к созданию семьи

«Очень важно обучать и тех родителей, у которых уже есть семья — учить их решать конфликты мирным путем, быть примером для своих детей. Потому что разочарование в институте семьи сегодня велико. Дети видят, сколько вокруг разводов — и просто не хотят ввязываться во все это», — сказала Маклакова.

Она подчеркнула, что важно говорить именно о счастливой семье. Не о формальной, где «есть штамп» и постоянные ссоры. Ради такой семьи никто не захочет ничего строить. Поэтому государство должно заботиться о том, чтобы семья действительно становилась ценностью.

«Нам нужна „насмотренность“ на хорошие примеры. Пропаганда через телевидение — один из самых мощных инструментов. Мы должны видеть счастливые семейные пары, чтобы понимать: это — классно, это — норма. Нужно показывать успешные семьи известных людей — тех, кто сохраняет отношения, растит детей и при этом реализуется в карьере. Как в „колесе жизненного баланса“ — гармония в семье, в работе, в дружбе», — рассказала семейный психолог.

«Пока семья не станет ассоциироваться с радостью, взаимной поддержкой, теплом — многие просто не будут ее создавать. Потому что они, ни в детстве, ни во взрослой жизни, этого тепла не получали. Они знают только ругань, обвинения и манипуляции», — резюмировала специалист.