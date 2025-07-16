Экс-ефрейтор из Челябинска передавал ВСУ списки бойцов подразделений РФ
Бывший военнослужащий из Челябинска Антон Хожаев*, который продавал ВСУ секретную информацию, еще пересылал противнику списки личного состава подразделений, которые посещал при выполнении боевых задач, сообщает ТАСС.
Он пересылал ВСУ указанные данные бойцов ВС РФ на безвозмездной основе.
«Фотографии списка личного состава российских подразделений, где ефрейтор Хожаев выполнял боевые задачи, отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине», — отметили в правоохранительных органах.
Там добавили, что Хожаев* называл себя идейным приверженцем Украины.
Мужчину задержали в 2023 году, когда он пытался перейти на территорию противника и вступить в террористической организации «Легион „Свобода России“»**.
Также экс-ефрейтор продавал ВСУ стратегически важную информацию. Он приобрел на одном из маркетплейсов обмундирование, заполнил анкету для вступления в террористическую организацию, а затем под предлогом увольнительной отправился на Украину. За снимки с техникой РФ, продовольственными складами и вооружением спецслужбы противника на его счет перевели всего 80 долларов.
23-летний челябинец сказал на суде, что фактическую сторону дела признает, но не считает, что сам он совершил какое-либо преступление.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** Запрещена в России.