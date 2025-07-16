Экс-ефрейтор из Челябинска передавал ВСУ списки бойцов подразделений РФ

Бывший военнослужащий из Челябинска Антон Хожаев*, который продавал ВСУ секретную информацию, еще пересылал противнику списки личного состава подразделений, которые посещал при выполнении боевых задач, сообщает ТАСС .

Он пересылал ВСУ указанные данные бойцов ВС РФ на безвозмездной основе.

«Фотографии списка личного состава российских подразделений, где ефрейтор Хожаев выполнял боевые задачи, отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине», — отметили в правоохранительных органах.

Там добавили, что Хожаев* называл себя идейным приверженцем Украины.

Мужчину задержали в 2023 году, когда он пытался перейти на территорию противника и вступить в террористической организации «Легион „Свобода России“»**.

Также экс-ефрейтор продавал ВСУ стратегически важную информацию. Он приобрел на одном из маркетплейсов обмундирование, заполнил анкету для вступления в террористическую организацию, а затем под предлогом увольнительной отправился на Украину. За снимки с техникой РФ, продовольственными складами и вооружением спецслужбы противника на его счет перевели всего 80 долларов.

23-летний челябинец сказал на суде, что фактическую сторону дела признает, но не считает, что сам он совершил какое-либо преступление.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

** Запрещена в России.