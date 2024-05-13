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Депутат Кучеренко: перестановки в Минобороны РФ выглядят трагичными на Киева

Предложение назначить Андрея Белоусова главой министерства обороны России «выглядят трагично» для Киева, считает депутат украинской Рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко. Его слова приводит РИА Новости .

Чиновник прокомментировал публикацию украинского экономиста Алексея Куща, который называл перестановки в Минобороны РФ «плохой новостью» для Украины. Он отмечал, что динамика ВПК РФ идет к «резкому взвинчиванию».

«Алексей Кущ, спасибо за глубинный анализ. Это реально выглядит трагично», — указал Кучеренко.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предложил назначить экс-зампреда правительства Андрея Белоусова новым министром обороны.