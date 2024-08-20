У бандита ОПГ Цапки Цеповяза в камере был плазменный ТВ, а на обед - красная икра

В следственный изолятор бандита изначально планировали доставить на небольшой промежуток времени — до тех пор, пока рассматривали апелляцию на его приговор. Однако в ростовском СИЗО-1 он задержался на целых два года.

Во время пребывания там Цеповязов «обустроил» камеру. В СИЗО ему установили плазменный ТВ. На обед бандит ел красную икру и другие люксовые продукты.

Также Цеповязов регулярно ходил в баню. Несмотря на то, что сидельцы СИЗО-1 могут официально делать это максимум раз в неделю, бандит с 1 по 8 марта посещал ее пять раз, с 24 по 30 апреля четыре раза, а с 1 по 13 мая — семь.

Цеповяза приговорили к 20 годам колонии в 2013 году. Сначала его отправили в ИК-3 Амурской области. Однако в последнее время наказание преступник отбывал в ИК-6 города Омска.

Ранее сообщалось, что член банды Цапков Вова Беспредел сделал виниры за 800 тыс. рублей в ростовском СИЗО. Однако затем во ФСИН опровергли эту информацию.