Вове Беспределу не оказывали стоматуслуги в ростовском СИЗО

"Информация о пожизненно осужденном Владимире Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тыс. рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности", -указано в заявлении ГУФСИН по Ростовской области.

В ведомстве добавили, что к Алексееву не приезжал стоматолог, его также не вывозили к зубным врачам из места содержания.

Ранее с соцсетях появилась информация, что Алексееву, известному как "Вова Беспредел", вставили специальные микропротезы для зубов за 800 тысяч рублей.

Алексеев признан виновным в убийстве 18 человек и приговорен к пожизненному заключению.