Член банды Цапков Вова Беспредел сделал виниры за 800 тыс руб в ростовском СИЗО

Приговоренный к пожизненному сроку член банды Цапков 43-летний Вова Беспредел (Владимир Алексеев) сделал себе виниры за 800 тыс. рублей. Он отбывает срок в ростовском СИЗО-1, сообщает SHOT .

В этом СИЗО он сидел не единожды. В данный изолятор его этапировали с зон для пожизненных, когда ему нужно было участвовать в судебных процессах или когда осужденный подавал апелляцию, пытаясь заменить пожизненное на более мягкое наказание.

В 2021–2022 годах к Алексееву из Краснодара несколько раз приезжал стоматолог-ортопед. Специалист установил ему высококачественные виниры. За услуги бандит заплатил 800 тыс. рублей.

Вова Беспредел был самым жестоким участником Кущевской ОПГ, личным телохранителем главаря Сергея Цапка. Алексеев признан виновным в убийстве 18 человек. Кроме того, ему приписывают около 200 изнасилований. В 2013 году суд приговорил его к пожизненному сроку. В 2018 году мужчина подал апелляцию на смягчение приговора, но ее отклонили.

В СИЗО-1 заключенный находится последние два года. В момент захвата заложников террористами он был в другом блоке изолятора.

Сейчас решается вопрос об этапировании заключенного в колонию для преступников, получивших пожизненный срок, «Черный дельфин».

О банде Цапков стало известно в 2010 году, когда в станице Кущевская Краснодарского края в доме фермера Сервера Аметова были убиты 12 человек.

Банда была создана в Кущевской в 1995 году. Ее лидером стал Николай Цапок (Коля Бешеный). ОПГ держала в страхе всю станицу. В 2002 году Николай Цапок был убит. Сергей Цапок занял место лидера группировки и продолжил вымогать деньги у фермеров. Банда также сотрудничала с местным УБОПом (управлением по борьбе с организованной преступностью), поэтому жители и не пытались жаловаться на них в органы.

Ростовский СИЗО-1 также стало печально известным летом этого года. 16 июня там произошел теракт с захватом заложником. Спецназу удалось ликвидировать почти всех боевиков. В деле фигурирует двое обвиняемых, которым удалось выжить, — Малик Гандалоев и Даниил Камнев.