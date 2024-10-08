У Аниты Цой начались проблемы, когда Королева «зарядилась» от ее солений

Налоговая заблокировала счета компании Аниты Цой ООО «Фудстар», выпускающей дорогостоящие соленья. Совсем недавно фирму прорекламировала Наташа Королева — на видео артистка прыгала по банкам с консервированными овощами, заявляя, что соленья заряжают ее позитивом и сексуальностью, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) считают, что Цой вовремя не предоставила декларацию по налогам, из-за чего счета ее фирмы и заблокировали. Саму компанию певица открыла относительно недавно — в апреле 2024 года.

Цены на соленья от Цой разнятся — к примеру, кимчи по-корейски можно купить по 950 рублей, а банку варенья — за 590 рублей.

Между тем судебные приставы начали разыскивать звезду фильма «Брат-2» Константина Мурзенко, известного по роли Фашиста. Артист должен налоговой 1,5 миллиона рублей.

