Актера фильма «Брат-2» Константина Мурзенко разыскивают судебные приставы

Режиссера, сценариста и актера Константина Мурзенко разыскивают судебные приставы из-за долга перед ФНС в размере 1,5 млн рублей, сообщает Mash .

Отмечается, что кинодеятель не платил налоги с 2019 года. По запросу сотрудников ФНС у него арестовали восемь банковских счетов.

Мурзенко необходимо решить вопрос с долгом в ближайшее время, иначе ему грозит штраф в размере до 600 тыс. рублей. Кроме того, он может получить лишение свободы сроком до двух лет в качестве максимального наказания за неуплату налогов.

Мурзенко прославился благодаря роли в ленте «Брат-2», где сыграл Фашиста. Также он играл в фильмах «Небо. Самолет. Девушка», «Ирония судьбы. Продолжение» и т. д.

Кроме того, по его сценариям были сняты такие кинопроекты, как «Жесткое время», «Мама, не горюй».