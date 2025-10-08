сегодня в 07:53

Туманы с видимостью до 300 м накрыли Московский регион

В Подмосковье и Москве утром в среду наблюдается сильный туман, влажность — 100%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что туман накрыл столичные аэропорты Внуково (видимость составляет 300-700 м) и Домодедово (600 м).

Также, по словам синоптика, туманы есть в Волоколамске (200 м), Наро-Фоминске (500 м), Серпухове (500 м), Истре (500 м), Кашире (100 м), Коломне (400 м), Клину (500 м).

Ранее специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на второй неделе октября в Москве стоит ожидать туманы и пасмурную погоду.

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Он действует до 9 часов 8 октября.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.