Туманная столица: синоптик рассказал о погоде на неделю

сегодня в 11:28

Синоптик Ильин: на неделе с 6 по 13 октября в Москве ожидаются туманы

Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что на второй неделе октября в Москве стоит ожидать туманы и пасмурную погоду, сообщает RT .

«На этой неделе в Московском регионе установится достаточно однородная воздушная масса. Преобладать будет пасмурная погода, а в отдельные дни можно ожидать небольшие дожди», — сказал синоптик.

По его словам, прояснения также будут, днем температура воздуха будет подниматься до плюс 10-14 градусов, ночью заморозков не ожидается, но температура будет опускаться до плюс 4-8 градусов.

Подводя итог недельного прогноза, Ильин отметил, что барометры будут показывать значения в диапазоне 750-755 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что туман, окутавший Москву 6 октября, является основным предвестником начала золотой осени. Утром в Москве на ВДНХ была видимость 2,4 км.

