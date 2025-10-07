В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана с ухудшением видимости до 200–700 м, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения действует с 21 часа 7 октября до 9 часов 8 октября. Туман ожидается ночью и утром. Ухудшение видимости — до 200–700 м.

Также туман и ухудшение видимости будут наблюдаться в Тульской, Рязанской и Владимирской области. В Ивановской и Костромской областях предупредили о высокой пожароопасной. В Курской и Белгородской областях ситуация с пожарами чрезвычайная и достигает 5 класса.

Днем 7 октября в Москве и области ожидается от 12 до 14 градусов тепла. Погода будет облачная с прояснениями погода. По области возможен небольшой дождь. Ветер будет слабый.

