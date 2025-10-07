сегодня в 07:15

Дождь будет в Московском регионе 7 октября

Днем 7 октября в Москве и области ожидается от 12 до 14 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Во вторник в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. По области возможен небольшой дождь. Ветер будет слабый.

Ночью в Москве и области ожидается от семи до девяти градусов тепла. Будет облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что первый снег в Москве может появиться 30-31 октября. Вероятность этого весьма большая.

