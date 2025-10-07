сегодня в 02:58

Синоптик рассказала, когда в Москве выпадет первый снег

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что первый снег в Москве может выпасть в последних числах октября, сообщает РИА Новости .

По ее словам, первый снег может выпасть уже 30–31 октября.

Она отметила, что такая вероятность велика.

«Ну, собственно говоря, это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает снег, первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров», — добавила синоптик.

Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что на второй неделе октября в Москве стоит ожидать туманы и пасмурную погоду.

