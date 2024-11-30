Английский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас считает, что множество украинцев могут сняться с насиженных мест, если РФ добьет их энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает «Царьград» .

Как пишет The Times, в этом случае европейские страны ожидает нашествие 5 млн беженцев. А если ВС РФ прорвут линию фронта, то переселенцев в ЕС будет еще больше.

Ранее Украина целый день сидела без электроэнергии, пока российская армия била по ключевым объектам энергетики, военным объектам, промпредприятиям, которые работают на оборону, местам производства и хранения беспилотников и т. д.

Такой массированный удар и испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник» стал ответом на применение киевскими властями дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow по субъектам РФ.

Также заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности окончания конфликта с Россией без возвращения территорий стало «сильным сигналом» о намерении киевских властей. Он сказал, что готов поменять эти регионы на вступление страны в НАТО.