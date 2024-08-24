Трепову* выписали из тюремной больницы и вернули в ИК-2 Мордовии

Террористка Дарья Трепова* попала в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья на фоне депрессии и раскола личности, провела там несколько дней и с 14 августа вернулась в колонию, сообщает Telegram-канал Mash .

Трепова* стала плохо себя чувствовать практически сразу после этапирования в ИК-2 Мордовии, после чего ее госпитализировали в тюремную больницу. По словам мужа осужденной, он выяснил, что жена провела в медицинском учреждении до утра 14 августа, затем ее вернули в колонию.

О том, как сейчас себя чувствует Трепова*, ничего не сообщается.

Дарью Трепову* осудили на 27 лет за теракт, который она устроила в одном из кафе Санкт-Петербурга весной 2023 года. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, еще 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов в России.