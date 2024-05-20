Приговор Треповой* в виде 27 лет колонии признан законным

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Военный суд признал законным приговор для Треповой* по делу о гибели Татарского

Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой* по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Фигурантку ранее осудили на 27 лет лишения свободы со штрафом в 600 тыс. рублей, сообщает газета «Известия» .

В понедельник Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе изучал жалобы и представление на приговор Дарье Треповой* и Дмитрию Касинцеву. Последнего признали виновным в укрывательстве девушки.

Вместе с этим трансляция велась и в Западном окружном военном суде №1 в Петербурге, где находились потерпевшие по делу. Трепова* и Касинцев участвовали в заседании в формате видеозвонка, находясь в следственном изоляторе в Ленинградской области.

Приговор Касинцеву также оставили в силе — 1 год и 9 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предписано в колонии общего режима.

Ранее Трепова* впервые извинилась перед вдовой погибшего при теракте Татарского. Это произошло во время рассмотрения апелляционной жалобы.

Владлен Татарский погиб при теракте в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. В заведении взорвалась статуэтка, которую журналисту подарила Трепова*.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов в России