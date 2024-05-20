Осужденная по делу о теракте Трепова* извинилась перед вдовой Татарского

Суд рассматривает апелляционную жалобу по делу о приговоренной к 27 годам заключения Дарьи Треповой*, которая впервые после смерти Владлена Татарского принесла извинения его вдове, пишет РИА Новости .

«Хочу принести извинения потерпевшим, а также Валерии, мне было больно видеть ваши слезы. В первый раз, когда я вас увидела, мне не хватило духу извиниться, сейчас я хотела бы это сделать», — заявила Трепова* суду, в котором участвовала по видеосвязи.

Вдова Татарского Валерия Фомина отказалась давать показания в деле по апелляционной жалобе Треповой*.

Военкор Владлен Татарский погиб при теракте в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. В заведении взорвалась статуэтка, которую журналисту подарила ныне осужденная Дарья Трепова.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ.