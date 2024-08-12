Трепову* госпитализировали в тюремную больницу Мордовии

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Осужденная по делу о гибели военкора Владлена Татарского Дарья Трепова* госпитализирована. Она находится в тюремной больнице Мордовии, сообщает Mash .

В начале прошлой недели ее этапировали в ИК-2. Колония расположена недалеко от поселка Явас.

Трепова* сообщила о своем плохом самочувствии в конце недели. Ее перевели в лечебное исправительное учреждение № 3.

По предварительным данным, Трепова* страдает от сильной депрессии и раскола личности.

Сейчас ее супруг пытается связаться с колонией и выяснить, что произошло.

Ранее в заключении Трепова* начала рисовать для общества веганов России. Эксперты оценили ее работы как крайне мрачные. По их словам, у террористки тяжелая форма депрессии.

Трепова* была этапирована в колонию для отбывания наказания в виде 27 лет заключения. Ее признали виновной по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов в России