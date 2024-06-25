Осужденную по делу о гибели Татарского Трепову* начали этапировать в колонию

Осужденная по делу о гибели военкора Владлена Татарского Дарья Трепова* проходит процедуру этапирования в колонию для отбывания наказания в виде 27 лет заключения, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

«Она вчера убыла из СИЗО-5 Санкт-Петербурга для отбытия наказания в одном из регионов Российской Федерации», — сказал адвокат.

Трепова* может попасть совершенно в любую российскую колонию, так как у осужденных за терроризм нет целого ряда предусмотренных законом послаблений, согласно которым отбывать наказание могут отправить в колонию, расположенную ближе всего к месту регистрации.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва статуэтки, которую ему подарила Дарья Трепова*. Происшествие случилось на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Петербурге.

Ранее защита Треповой* пыталась обжаловать приговор в виде заключения ее на 27 лет в колонию со штрафом в 600 тыс. рублей. Однако суд признал решение нижестоящей инстанции законным.

*Внесена в реестр террористов и экстремистов в России.