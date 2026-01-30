сегодня в 22:59

Товары от «Вельта-Пенза» вернулись в сети после проверки Роспотребнадзора

Компания заявила, что выявленные нарушения не предполагают наличие рисков для здоровья и благополучия.

«Эти выводы подтверждаются также заключениями независимых лабораторий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для повышения безопасности компания заменила некоторых поставщиков, модернизировала технологии производства и провела дополнительное обучение для сотрудников.

Оператор системы «Честный знак» возобновил возможность продажи товаров, которые теперь снова доступны в федеральных торговых сетях.

Общероссийский запрет на продажу Aloe Vera производства ООО «Вельта-Пенза» действовал с конца декабря 2025 года. Причиной введения ограничений стало обнаружение в составе напитка вредных летучих органических соединений, представляющих потенциальную опасность для здоровья потребителей.

Система отслеживания «Честный знак» заблокировала реализацию 138 тысяч бутылок, входящих в состав небезопасной партии. По словам заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваза Юсупова, напиток не будут продавать до выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Москве ребенок чуть не отравился напитком Aloe Vera, в котором оказался ацетон. Позднее сотрудники Роспотребнадзора начали расследование по факту случившегося.

