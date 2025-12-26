«Это просто п*****»: в Москве ребенок чуть не отравился ацетоном в лимонаде

В Москве ребенок едва не отравился лимонадом Aloe Vera, в составе которого оказался ацетон. У мальчика сразу началось жжение в ротовой полости, и он выплюнул напиток, сообщает Telegram-канал «112» .

Отец мальчика, который едва не отравился, пришел в магазин, где был куплен напиток, и рассказал обо всем сотрудникам. Работники торговой точки сразу отреагировали на ситуацию, проверили партию и нашли еще в нескольких бутылках ацетон.

«Это просто п*****! Еще раз. 11.08, я думаю, что всю вот эту партию нужно проверить, прям максимально распространите. Потому, что это все дети могут пить, без раздумий глотнуть просто», — рассказал отец мальчика, демонстрируя бутылку с напитком.

Администрация магазина провела проверку аналогичной продукции из той же партии и выявила признаки испорченности еще в четырех бутылках, произведенных 11 августа. В настоящее время на полках остался лимонад от других дат выпуска. В торговую точку уже приехала полиция, которая начала проверку.

