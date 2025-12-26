В Москве начато расследование после инцидента с напитком Aloe Vera
Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование после того, как ребенок чуть не отравился напитком Aloe Vera. В лимонаде, предположительно, оказалась техническая жидкость, сообщает ТАСС.
Ранее Telegram-каналы написали, что в Москве ребенок чуть не отравился напитком Aloe Vera, в составе которого оказался ацетон. Работники торговой точки, где был куплен некачественный напиток, проверили партию и нашли признаки испорченности еще у нескольких бутылок с лимонадом.
Сети магазинов выдали предписание о приостановке реализации всей партии напитка. Компания оказывает содействие в проведении проверки.
Роспотребнадзор уже отобрал пробы продукции для лабораторного исследования. Также ведомство поручило приостановить реализацию указанной продукции в розничных точках продаж.
