Товар 18+: дети больше не смогут купить бензин в Петербурге
Фото - © Медиасток.рф
В Санкт-Петербурге ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним. Решение вынес оперативный штаб, а губернатор Александр Беглов поставил свою подпись, сообщает «Фонтанка».
Запрет ввели с 9 марта по 31 декабря 2026 года в рамках усиления мер общественной безопасности. На всех АЗС Северной столицы будет запрещена продажа бензина несовершеннолетним.
Ранее в двух районах Москвы полицейские провели задержание двух молодых людей, которые подожгли авто правоохранителей по заданию зарубежных кураторов. Пойманным 19 и 17 лет.
Также в столице задержали 14-летнего школьника, который поджег отделение банка. В результате пожара от огня пострадал банкомат, также обгорела стена на площади 3 кв. м. Из здания эвакуировали 12 человек.
