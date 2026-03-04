Товар 18+: дети больше не смогут купить бензин в Петербурге

В Петербурге несовершеннолетним запретили продавать бензин до конца года

В Санкт-Петербурге ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним. Решение вынес оперативный штаб, а губернатор Александр Беглов поставил свою подпись, сообщает «Фонтанка» .

Запрет ввели с 9 марта по 31 декабря 2026 года в рамках усиления мер общественной безопасности. На всех АЗС Северной столицы будет запрещена продажа бензина несовершеннолетним.

Ранее в двух районах Москвы полицейские провели задержание двух молодых людей, которые подожгли авто правоохранителей по заданию зарубежных кураторов. Пойманным 19 и 17 лет.

Также в столице задержали 14-летнего школьника, который поджег отделение банка. В результате пожара от огня пострадал банкомат, также обгорела стена на площади 3 кв. м. Из здания эвакуировали 12 человек.

