Кураторы и канистра бензина: парень поджег полицейское авто в Москве

Ночью в двух районах Москвы полицейские провели задержание двух молодых людей, которые подожгли авто правоохранителей по заданию зарубежных кураторов. Пойманным 19 и 17 лет, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Первый парень — уроженец Костромы. В Кривоарбатском переулке 19-летний молодой человек облил машину полиции бензином и поджег ее. Правоохранители потушили пожар. Молодого человека задержали.

Он рассказал, что перешел по подозрительной ссылке и аферисты начали скачивать его личную информацию с телефона. Затем зумеру позвонили лжеработники спецслужб и заставили забирать деньги у пенсионерок, переводить их в криптовалюту. Последним заданием оказался поджог служебного автомобиля.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статьям о теракте и покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Почти в то же время 17-летний житель Подмосковья подошел к КПП ОМВД России по Хорошевскому району Москвы с канистрой бензина в руках. Аферисты обманули его по той же схеме.

