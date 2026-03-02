сегодня в 20:41

Подросток устроил поджог в отделении банка в Москве

В Москве задержали 14-летнего школьника, который поджег отделение банка, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам очевидцев, пожар возник около 18:00. Возгорание произошло в отделении Газпромбанка у станции метро «Аэропорт».

В результате пожара от огня пострадал банкомат, также обгорела стена на площади 3 кв. метра. Из здания эвакуировали 12 человек.

Полицейские оперативно задержали поджигателя. Им оказался 14-летний школьник. Его мотивы выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина устроила поджог на АЗС. Она облила бензином колонку, а затем подожгла ее.

