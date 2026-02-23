сегодня в 16:12

В Петербурге на улице Савушкина женщина устроила поджог на АЗС

В Санкт-Петербурге на улице Савушкина женщина устроила поджог на АЗС. Инцидент произошел примерно в 13:00, сообщает 78 .

Женщина подошла к колонке, набрала бензин в тару из пластика и ушла. Спустя несколько минут она прибыла снова.

Затем женщина облила бензином колонку и организовала поджог. Руководство заправки отмечает, что конфликтов с петербурженкой у них не было.

Мотивация девушки неизвестна. Возгорание было потушено. Женщину еще не задержали.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.