В Петербурге на улице Савушкина женщина устроила поджог на АЗС
В Санкт-Петербурге на улице Савушкина женщина устроила поджог на АЗС. Инцидент произошел примерно в 13:00, сообщает 78.
Женщина подошла к колонке, набрала бензин в тару из пластика и ушла. Спустя несколько минут она прибыла снова.
Затем женщина облила бензином колонку и организовала поджог. Руководство заправки отмечает, что конфликтов с петербурженкой у них не было.
Мотивация девушки неизвестна. Возгорание было потушено. Женщину еще не задержали.
