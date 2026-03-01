Топливный кризис начался на Шри-Ланке из-за обострения на Ближнем Востоке. Местные жители боятся, что бензин в стране может закончиться в любой момент, сообщает SHOT .

Перед АЗС выстраиваются километровые очереди из местных тук-туков и автомобилей. По словам российских туристов, в связи с этим в городах Шри-Ланки образовались большие пробки.

Местные жители опасаются, что из-за ситуации вокруг Ирана топливо может перестать поступать в страну. За день цены на бензин выросли на 5 рупий (чуть более 1 рубля). Поставки бензина в Шри-Ланку осуществляются компаниями из Индии, Дубая и Ирана. Сырье из Ближнего Востока лучше подходит местным предприятиям для дальнейшей переработки.

Утром 28 февраля Израиль превентивно ударил по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начал крупную военную операцию против Тегерана. По его мнению, у Ирана не должно быть ядерного оружия. Иранские власти приняли решение о блокировании Ормузского пролива для морского судоходства. Через пролив проходит до 20% мировых запасов нефти.

