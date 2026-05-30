Центр Москвы частично перекроют 30 мая из-за забега

Некоторые улицы и набережные в центре Москвы перекроют 30 мая. Там проводят забег «Зеленый марафон», сообщает столичный Дептранс .

С 01:00 до 20:00 будут перекрыты улицы Ильинка, Варварка, Москворецкая. Аналогичное ограничение будет действовать на Большом Москворецком мосту и площади Васильевский Спуск.

По одной полосе будет ограничено движение 30 мая с 20:00 до 09:00 31 мая на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка. Запрет парковки введен с 30 мая с 00:01 до завершения мероприятия на участках ограничений.

30 мая с 07:00 до 11:15 перекроют движение на Краснохолмской и Гончарной набережной. С 07:00 до 11:45 ограничения будут действовать на Котельнической.

С 07:00 до 12:15 будет перекрыта улица Лужники. С 07:00 до 12:30 ограничения затронут улицы Яузская, набережные Садовническая, Раушская, Устьинская, Софийская, Космодамианская. Также движение ограничат на Большом и Малом Устьинских мостах.

С 07:00 до 13:15 будут действовать ограничения на улице Болотной, Фалеевском переулке, Москворецкой, Пречистинских набережных, в Китайгородском проезде.

С 07:00 до 13:45 будет ограничено движение по Кремлевской набережной. С 07:30 до 12:30 запрет затронет Лужнецкую набережную.

30 мая с 07:30 до 12:45 будут действовать ограничения на улице Хамовнический Вал. 30 мая с 07:30 до 13:00 будут действовать ограничения на Фрунзенской набережной.

