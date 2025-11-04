TMZ: рэпер Diddy заявил, что Трамп помилует его в следующем году

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) заявил, что президент США Дональд Трамп помилует его в следующем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

«Источники в федеральной тюрьме в Нью-Джерси сообщили, что Diddy болтает о том, что Трамп помилует его в начале 2026 года», —говорится в сообщении.

Отмечается, что рэпер говорит сокамерникам, что позаботится о них, когда его освободят.

В октябре суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 тыс. долларов. Его признали виновным в перевозке женщин для занятия проституцией.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что P. Diddy просил президентского помилования.

P. Diddy — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, актер и предприниматель. Он родился в Гарлеме в семье учительницы и отставного военного ВВС США.

