Трамп: рэпер Diddy просил президентского помилования

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что рэпер Шон Комбс (Diddy), приговоренный к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 тыс. долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией, просил президентского помилования, сообщает РИА Новости .

В августе адвокат музыканта Николь Уэстморленд заявила, что команда рэпера Diddy связалась с администрацией президента США и обсудила с ней вопрос возможного помилования рэпера.

«Многие люди просили у меня помилования», — отметил Трамп.

Суд в Нью-Йорке приговорил рэпера Шона Комбса (Diddy) к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией.

Пи Дидди — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, актер и предприниматель. Настоящее имя — Шон Джон Комбс. Он родился в Гарлеме в семье учительницы и отставного военнослужащего ВВС США.

Ранее сообщалось, что прокуроры не будут выдвигать против рэпера и продюсера P. Diddy (Шона Комбса) три обвинения, в том числе о пособничестве и подстрекательстве к торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Соответствующее решение приняли всего за несколько дней до старта заключительных прений по делу о секс-торговле и рэкете, которые инкриминировали артисту.