Рэпера Diddy приговорили к 50 месяцам тюремного заключения

Суд в Нью-Йорке приговорил рэпера Шона Комбса (Diddy) к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

«Шон „Diddy“ Комбс приговорен к 50 месяцам тюремного заключения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры просили приговорить Комбса к более чем 11 годам лишения свободы, защита настаивала на 14 месяцах заключения.

Пи Дидди — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, актер и предприниматель. Настоящее имя — Шон Джон Комбс. Он родился в Гарлеме в семье учительницы и отставного военнослужащего ВВС США.

Ранее сообщалось, что прокуроры не будут выдвигать против рэпера и продюсера P. Diddy (Шона Комбса) три обвинения, в том числе о пособничестве и подстрекательстве к торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Соответствующее решение приняли всего за несколько дней до старта заключительных прений по делу о секс-торговле и рэкете, которые инкриминировали артисту.