Тишковец: вероятность обещанных Миллером морозов в Москве не превышает 14%

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отреагировал на предупреждение главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что предстоящая зима будет холодной. По словам Миллера, в Москве температура воздуха может опуститься до отметок в минус 25 градусов, однако, по данным синоптиков, такая вероятность не превышает всего 14%.

По словам Тишковца, метеорологи составили прогноз на зимний период 2025–2026 годов для территории России. Специалисты ожидают, что температура воздуха в большинстве регионов страны превысит среднестатистические показатели на 1-4 градуса. Вероятность такого сценария оценивается в 70%.

Однако есть территории, где погода будет отличаться от общероссийской тенденции. На западе Кавказа и черноморском побережье региона температурные показатели останутся в пределах обычных значений. В восточной части Черного моря столбик термометра опустится ниже нормы на 1-2 градуса.

Самые холодные условия ожидаются в районе Охотского моря — там температура будет на 3 градуса ниже климатических норм. На Камчатском полуострове и северной части Курильских островов зима пройдет без существенных отклонений от привычных показателей.

Что касается осадков, то их объем за 3 зимних месяца останется близким к средним значениям. В центральных широтах возможно небольшое увеличение — максимум на 10-20%. На юге страны прогнозируется незначительная нехватка осадков в отдельных областях — до 10%. Наибольший дефицит влаги ожидается в бассейне Охотского моря — там недостаток может достичь 10-20%.

В Москве и Московской области средняя зимняя температура превысит обычные показатели на 2,5-3 градуса. Декабрь будет теплее нормы на 3 градуса, январь — на 1 градус, а февраль — на 5 градусов. Количество осадков останется примерно на обычном уровне, с небольшим превышением в 10%. В декабре и январе осадков выпадет на 5-10% больше нормы, в феврале — в пределах обычных значений.

В Москве зима придет во второй половине ноября. Снежный покров установится в конце ноября — начале декабря. Его высота составит от 3 до 8 см. В декабре снега станет больше — сугробы вырастут до 10-20 см.

«Таким образом, в целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий, несуровый. Средняя ночная температура воздуха в Москве — минус 8-13 градусов, дневная — минус 2-7 градусов, но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30-40 см. P. S. В Москве вероятность якобы заявленных „Газпромом“ 25-градусных морозов и ниже не превышает 14%», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Ранее в Сети появилось фото циклона из космоса, который несет похолодание в российскую столицу.

