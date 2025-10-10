Белый вихрь: как выглядит из космоса циклон, несущий похолодание в Москву

сегодня в 12:44

Спутники «Роскосмоса» засняли прохождение циклона «Барбара». Вместе с ним в Москву придут холодная погода и ливни, сообщает пресс-служба госкорпорации.

На кадрах, сделанных спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М», можно увидеть белый вихрь — циклон над центральной частью страны. Непогода ожидается и в других регионах России.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что циклон «Барбара» принесет в Москву и область первый мокрый снег. Также возможен ливень.

«Барбара» может прийти в столицу уже ночью и утром 13 октября. Также циклон затронет запад и север Московской области.

