Сюрпризы «Барбары»: чего ждать от надвигающегося балканского циклона

сегодня в 10:40

Балканский циклон «Барбара» принесет первый снег в Московский регион

Циклон «Барбара» принесет в Московский регион первый мокрый снег вперемешку с ливнем. Однако снежный покров сразу же растает, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снег с дождем накроет Тверскую область вечером 12 октября. Ночью и утром 13 октября циклон может зацепить столицу, север и запад Московской области.

Символически снегом припорошит отдельные районы Дмитрова, Клина, Сергиева Посада, но он сразу растает. Температура опустится до +1…+4.

«Недаром Покров на носу», — напомнил Тишковец в Telegram-канале.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что туманная, но сухая и теплая для октября погода в Московском регионе сменится похолоданием. Он уточнил, что придут дожди, связанные с балканским циклоном «Барбара».

