Циклоническая депрессия с циклоном «Барбара» принесут холода в Московской регион

Туманная, но сухая и теплая для октября погода в Московском регионе сменится похолоданием, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что предстоящей ночью придут дожди, связанные с балканским циклоном «Барбара».

«В пятницу на территории Европейской России сформируется обширная циклоническая депрессия, в зону которой вольются циклон из Северной Атлантики и уже упомянутая „Барбара“», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Леус отметил, что 10 октября в регионе будет облачным и дождливым. Днем температура ожидается плюс 11 — плюс 13 градусов, пока она еще чуть выше нормы по климату.

По его словам, влияние циклонической депрессии на погоду в Московском регионе сохранится до конца рабочей недели. Погода прогнозируется облачная, с частыми и продолжительными, но несильными дождями. Температура будет постепенно понижаться. 11 октября термометры покажут плюс 10 — плюс 12 градусов, а 12 октября — от плюс 7 до плюс 9. Эта температура уже ниже нормы на 1-2 градуса.

Как рассказал синоптик, дождливым и холодным будет и начало будущей недели. Атмосферное давление ожидается на 10 единиц ниже нормы.

Он добавил, что 14 октября по народному календарю Покров, а на 16 октября в XXI веке приходится средняя дата выпадения первого снега в Москве. Не исключено, что 14–15 октября среди капель дождя могут появиться и первые снежинки.

