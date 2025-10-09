Глава «Газпрома» предупредил Европу об аномально холодной зиме

Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил Россию и Европу о приближении аномально холодной зимы, которые случаются примерно раз в 20 лет, сообщает ТАСС .

«Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — заявил Миллер на Петербургском международном газовом форуме.

Он подчеркнул, что в соответствии с циклом, который повторяется каждые 20 лет, в ближайшее время ожидается аномально холодная зима. Следует ожидать морозы до минус 25 градусов по всей европейской части РФ — от Мурманской области до Краснодарского края.

Миллер добавил, что основные задачи «Газпрома» — прохождение осенне-зимнего периода, приносить деньги в федеральный бюджет, а также обеспечить сотрудникам высокий уровень зарплат и социальной защищенности. Компания проходит со страной зиму, но она «этого просто не замечает».

