The Guardian: более 30% видео в рекомендациях на YouTube оказались брейнротом

Согласно исследованию онлайн-сервиса для редактирования видео Kapwing, из 15 тыс. наиболее популярных каналов 278 создают исключительно нейросетевой контент. Вместе они собрали более 63 млрд просмотров и более 220 млн подписчиков.

В Испании брейнрот-контент и нейрослопы приобрели особую популярность: на соответствующие каналы подписаны 20,2 млн человек. Пять из 10 самых просматриваемых каналов с созданным ИИ контентом находятся в Южной Корее, а остальные — в Египте, Бразилии и Пакистане. При этом канал с наибольшим количеством просмотром находится в Индии: его создатель публикует AI-ролики с участием обезьяны.

Помимо этого, специалисты сервиса провели эксперимент: создали новый аккаунт на YouTube и изучили первые 500 рекомендованных Shorts. Выяснилось, что 21% видео относится к категории нейрослопа (низкокачественный контент, созданный с целью накрутки статистики или пропаганды). Еще 33% роликов были классифицированы как brainrot — бессмысленные материалы, негативно влияющие на психику или интеллектуальное состояние зрителей.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи Андрей Свинцов рассказал, что видеохостинг YouTube в России перестанет работать максимум через год, Роскомнадзор будет его постепенно ограничивать.

