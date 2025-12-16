Депутат ГД Свинцов: YouTube в РФ могут заблокировать в течение года

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи Андрей Свинцов рассказал, что видеохостинг YouTube в России перестанет работать максимум через год, Роскомнадзор (РКН) будет его постепенно ограничивать, сообщает «Абзац» .

Ранее у провайдеров в Петербурге YouTube перестал открываться. Как отметили абоненты, доступ к нему полностью перекрыли по требованию Роскомнадзора.

«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6–12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство», — сказал Свинцов.

Он подчеркнул, что все, кто пользуется этим видеохостингом для продвижения своего контента, должны очень быстро переходить на аналоги. Например, Rutube, «VK Видео» и т. д.

Контент, по мнению парламентария, следует продвигать на отечественных площадках или тех, которые не действуют против страны и россиян.

«Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube», — заключил депутат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.