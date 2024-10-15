Теперь только по любви: в РФ ужесточают борьбу с фиктивными браками мигрантов

В Госдуме РФ в окончательном чтении принят закон, который позволит противостоять возникновению фиктивных отцовства, материнства и браков с участием приезжих из других стран. Автором поправок выступил председатель ГД Вячеслав Володин, сообщается на сайте российского парламента.

Володин отметил в своем Telegram-канале, что для получения разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) в РФ нужно будет дождаться прошествия 3 лет после женитьбы или оформления отцовства, материнства. Также вводятся и другие правила.

Если суд посчитает недействительным брак мигранта с гражданином РФ или произойдет развод, то РВП или ВНЖ аннулируют. То же самое произойдет и в том случае, если приезжий лишится родительских прав или будут отменены документы на усыновление.

Володин пообещал, что Госдума продолжит улучшать миграционную политику в России. По его словам, на рассмотрении находятся еще 6 законопроектов.

Ранее в московском аэропорту Домодедово провели массовую депортацию мигрантов. Приезжих вели силовики в масках.