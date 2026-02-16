сегодня в 12:36

Telegram заблокировал более 7 млн групп и каналов за нарушения с начала года

Мессенджер Telegram заблокировал 7,254 млн групп и каналов с начала года. Только за 15 февраля были заблокированы 238,8 тыс. каналов, сообщает ТАСС .

Согласно обновленной статистике на официальном сайте Telegram, группы заблокировали из-за нарушений в сфере политики мессенджера.

Последнее настолько высокое значение по блокировкам было 23 января. Тогда за сутки заблокировали более 300 тыс. каналов.

Ранее сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram на территории России. Он заявил, что мессенджеру необходимо соблюдать российское законодательство.

Почему мессенджер Telegram стали замедлять, с точки зрения астрологии, и грозит ли ему полная блокировка, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.