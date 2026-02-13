В Совфеде допустили полную блокировку Telegram
Сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас допустил полную блокировку мессенджера Telegram на территории России.
«Telegram — очень качественная площадка, я сам ей пользуюсь, и меня все устраивает», — сенатор Клишас в интервью Радио Sputnik.
Сенатор добавил, что мессенджеру необходимо соблюдать российское законодательство. При этом он призвал не делать поспешных выводов о полной блокировке Telegram и дождаться официального решения Роскомнадзора.
