В Совфеде допустили полную блокировку Telegram

«Telegram — очень качественная площадка, я сам ей пользуюсь, и меня все устраивает», — сенатор Клишас в интервью Радио Sputnik.

Сенатор добавил, что мессенджеру необходимо соблюдать российское законодательство. При этом он призвал не делать поспешных выводов о полной блокировке Telegram и дождаться официального решения Роскомнадзора.

Почему мессенджер Telegram стали замедлять, с точки зрения астрологии, и грозит ли ему полная блокировка, читайте в материале РИАМО.

