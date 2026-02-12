Астрологический прогноз для Telegram: грозит ли мессенджеру полная блокировка в России

В материале РИАМО — о том, почему Telegram стали замедлять, с точки зрения астрологии, и грозит ли ему полная блокировка.

В замедлении Telegram виноват Меркурий

Фото - © NASA

6 февраля 2026 года планета коммуникации Меркурий вошла в загадочный знак Рыб. И вдруг понеслось! К мессенджеру Telegram теперь приковано все внимание общественности. Ежедневно пользователи жалуются на то, что приложение плохо работает: не грузятся картинки и видео, сообщения доставляются с задержкой. Тут же в СМИ появились новости о том, что Роскомнадзор решил постепенно замедлять мессенджер.

Так при чем же здесь Меркурий? Дело в том, что планета находится в изгнании в знаке Рыб. Изгнание означает ослабление ее энергии и влияния в данном знаке зодиака. Рыбами управляют Юпитер и Нептун, а Меркурий, будучи планетой ума, коммуникации и логики, чувствует себя некомфортно в эмоциональной и интуитивной атмосфере знака Рыб. Это может привести к трудностям в выражении мыслей и принятии решений, а также к склонности к путанице и неопределенности. Все, что связано с логикой и рациональностью, сейчас «проседает». Люди могут делать неправильные выводы, принимать неверные решения, поскольку разум как будто находится в «тумане».

Меркурий считается планетой общения и обмена информацией. Социальные сети и мессенджеры являются инструментами мгновенного взаимодействия между людьми, передачи сообщений и новостей. И раз Меркурий «изгоняется» в знаке Рыб, так и все, что с ним связано, подвергается символическому «изгнанию» и запрету. Именно поэтому мессенджеру Telegram сейчас так нелегко — его буквально «изгоняют».

Долго ли Telegram будет находиться под замедлением?

Фото - © РИА Новости

Если бы Меркурий просто пробежал по знаку Рыб, то уже через каких-то пару-тройку недель ситуация вокруг мессенджера изменилась бы. Но не тут-то было! 26 февраля Меркурий начнет свое ретроградное движение — и да, в том самом злосчастном знаке Рыб. В таком состоянии он пробудет до 20 марта. Почти три недели еще более подвешенного состояния, нежели сейчас.

Однако есть и хорошие новости: в момент ретроградности планеты все принятые ранее решения будут подвергаться анализу. С трудом, скрипом, неохотно — но все-таки будут. Можно ожидать, что власти изменят свое мнение по поводу Telegram’a, возможно, всплывут какие-то подробности о нем или мессенджер решит-таки соблюдать законы РФ. Но, повторимся, это не будет быстро. Переговоры, деловые сделки и принятие решений будут требовать больше времени и тщательного анализа ситуации перед принятием конкретных шагов.

Как бы то ни было, пока что Меркурий идет по Рыбам в директном (прямом, обычном) положении. Потом он начнет ретроградить, а затем вновь станет директным. Таким образом, в Рыбах он пробудет аж до 14 апреля 2026 года! И все это время судьба мессенджера будет в подвешенном состоянии. Его будут то замедлять, то «отпускать», то снова замедлять.

Грозит ли Telegram’у полная блокировка?

Фото - © РИА Новости

15-го апреля Меркурий зайдет в знак Овна — и дышать станет гораздо легче, должна появиться ясность. В этом знаке планета ускоряется, поэтому есть большие шансы, что Telegram сможет вырваться из состояния «сна», замедления.

Кроме того, в это же время Меркурий будет делать хорошие аспекты на Уран (символ интернета и общественности) и Плутон (символ власти). Вероятно, будет принято какое-то положительное решение относительно мессенджера.

Окончательно же мессенджер «отпустит» в середине мая — когда Меркурий зайдет в знак Близнецов, который является для него астрологической обителью и где он чувствует себя максимально хорошо.