Telegram можно будет пользоваться при признании его экстремистской организацией

Адвокат и бывший следователь Вадим Багатурия сообщил РИАМО, что признание Telegram экстремистской организацией запретит переводы денег в пользу площадки, но пользоваться мессенджером будет можно.

На фоне сообщений о том, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова подозревают в содействии террористической деятельности, в сети стали задаваться вопросом о том, безопасно ли пользоваться этой площадкой из-за возможного признания ее экстремистским сообществом.

«Если такое событие произойдет, то перечисление любых денег в адрес Telegram действительно можно будет рассмотреть как финансирование экстремистского сообщества. Но те, кто оплатил себе подписку, до признания экстремистской, могут не опасаться. Что касается рекламы в этом мессенджере, то здесь нужно проводить аналогию с тем, как была запрещена реклама в Instagram* и других иностранных соцсетях. Здесь будет, скорее всего, поправка внесена в то законодательство, и будет тождественная история», — сообщил Багатурия.

Он добавил, что ограничений использования Telegram для частных переписок не наступит при упомянутом выше развитии событий.

Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с корреспондентом РИАМО сообщил, что признание Telegram экстремистской организацией лишит площадку российских рекламодателей.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, террористической и запрещена.

