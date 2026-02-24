Telegram может потерять премиум-подписки и рекламодателей из РФ
Фото - © Olga Monako / Фотобанк Лори
Возможность признания Telegram экстремистской организацией в России лишит его рекламодателей, сообщил РИАМО председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Ранее стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров подозревается в России в содействии террористической деятельности. Мессенджер могут признать экстремистским в стране.
«В целом, очевидно, что государство будет вытеснять анонимные мессенджеры, так как Павел (Дуров — ред.) и WhatsApp* не идут навстречу. А меры воздействия нам достаточно известны. Если, допустим, признать Telegram экстремистским, то, по схеме с тем же запрещенным Facebook*, вести мы его сможем, но размещение рекламы и платные аккаунты пролетают мимо. Вряд ли это нанесет какого-то большой ущерб Павлу», — заявил Клименко.
Он добавил, что из-за вероятного признания мессенджера экстремистским оттуда уйдут многие рекламодатели, что побудит крупные каналы переходить на другие площадки.
*Принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, террористической и запрещена.
