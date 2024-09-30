Тарологи и колдуны будут брать с россиян в два раза больше денег

Mash: цены на услуги колдунов и тарологов в РФ подорожают в два раза в октябре

Стоимость услуг колдунов и тарологов в РФ увеличится уже с 1 октября. Причина в том, что за помощью к ним прибегают все больше людей, сообщает Mash .

Тарологов, нумерологов и колдунов нанимают не только частные клиенты, но и некоторые компании, в основном, IT. Отдельные фирмы даже приглашают на один из этапов собеседования такого «мага», чтобы он оценил кандидата. Также специалисты проводят консультации по различным жизненным трудностям, советуют, что делать дальше.

Увеличилась стоимость и «магических» ритуалов. В Сибири и европейской части РФ спрос на услуги вырос на 50%, то же самое произошло и с ценой.

Чаще всего люди заказывают снятие порчи, приворот и другие услуги. Огромной популярностью пользуется «чакровая чистка». В сентябре стоимость составляла 9,5 тыс., в октябре будет в среднем от 15 тыс.

Раньше цена на снятие деструктива была 12 тыс. В октябре увеличится до 25 тыс. Спрос остается огромным, несмотря на высокую стоимость.

Некоторые колдуны и тарологи поняли, как дополнительно заработать, и запустили курсы. За 45 тыс. рублей в месяц человека «обучат магии» и нумерологии.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что в России бизнесмены доверяют картам таро сильнее, чем обычные граждане. Такие люди верят, что «маги» принимают решения, предвидя несколько шагов наперед.