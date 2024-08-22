Экпект объяснил, почему услуги тарологов популярны у коммерсантов и чиновников

Экономист Алексей Зубец утверждает, что в России предприниматели доверяют картам таро больше, чем рядовые граждане в целом. По его словам, это связано с необходимостью принимать серьезные решения, сообщает Инфо24 .

Эксперт подчеркнул, что бизнесмены и госслужащие, как правило, должны предвидеть многие ситуации наперед. От этого зависит то, как они будут действовать здесь и сейчас, указал он.

«И спрос на знание о том, что будет завтра-послезавтра, среди людей со статусом и с доходом выше, чем среди населения в целом», — уточнил Зубец.

Экономист полагает, что люди, которые обладают способностями видеть будущее, на самом деле существуют. По его мнению, сильная интуиция передается из рода в род.